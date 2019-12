Le Sardine cercano finanziamenti per l’Emilia e la Calabria

Leggi la notizia su meteoweek

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Crowfounding per finanziare i grandi eventi. Lecominciano a pensare ai bilanci, così ecco la campagna di raccolta fondi per Emilia-Romagna e. Il giorno delle urne si avvicina e i ragazzi che lo scorso 14 novembre erano scesi in campo contro la Lega, oggi pensano agli eventi di chiusura delle campagne elettorali. Strategie … L'articolo Leper l’Emilia e laproviene da www.meteoweek.com.

LegaSalvini : SARDINE, #SALVINI: 'CERCANO RAZZISTI E FASCISTI CHE NON CI SONO E VOGLIONO IMPEDIRMI DI PARLARE' - mrcrto : RT @LucaSucci: @DiegoFusaro … anche la povera Operaia è morta sul lavoro come Falcone, Borsellino ed il poliziotto a Roma… abbiamo davvero… - Tramatlantico_ : @jacopo_iacoboni È il pressing del pd x costringere i 5s all’alleanza strutturale! Vedi che cercano di ovviare con… -