Le migliori postazioni di guida per PS4 | Guida all’acquisto (Di lunedì 23 dicembre 2019) Se vuoi migliorare l’esperienza di gioco, per affrontare in modo realistico i giochi di PS4 come F1 2019, Assetto Corsa e Need for Speed Payback, allora devi creare la tua postazione di Guida. Ad esempio, puoi acquistare un kit con volante e pedaliera, da installare in qualsiasi punto senza particolari ingombri, oppure puoi realizzare una postazione davvero completa comprando anche un sedile sportivo con struttura di supporto. In questa Guida ti mostreremo le migliori postazioni di Guida per PS4, con una selezione dei set volante + pedali più interessanti e dei sedili per simulatori di Guida. migliori postazioni Guida PS4 (volante e pedaliera) Speedlink Trailblazer Racing Wheel Una postazione volante per PS4 piuttosto economica è la Speedlink Trailblazer Racing Wheel, compatibile anche con console Xbox One e pc. Il dispositivo è composto da un volante con supporto a ventose e ...

