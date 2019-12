Le community online | antenate dei social network Un nuovo episodio del podcast RetroWired

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Nel primodiabbiamo raccontato la nascita della comunicazione, nel secondo, invece, di quella dei siti. In questo terzouniamo le due cose e parliamo di, cioè quei luoghi virtuali dove le prime generazioni di naviganti hanno imparato a conoscere la Rete, ma soprattutto a farsi nuovi amici. Per farlo partiamo da Atlantide, la prima miticaitaliana voluta da Tin.it nel 1998. Com’è stata creata e come veniva moderata? In cosa differiva e cos’ha invece in comune con le odierne pagine di Facebook? La rete era davvero il luogo idilliaco che ci ricordiamo? Scopriremo che negli anni ’90 l’Italia occupava un posto di rilievo sul palcoscenico internazionale della new economy e ci chiederemo, inevitabilmente, cos’abbia causato la frenata. Al microfono, Eleonora Caruso e Mafe De Baggis, digital media ...

