Lauro | “Un’esultanza così può essere il segnale del cambiamento”

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il giornalista Rai Francoè intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli analizzando la vittoria di ieri sera alle spese del Sassuolo. Secondol’immagine chiave che fa ben sperare per il futuro azzurro è l’esultanza collettiva sotto la curva dei tifosi. “Negli ultimi mesi erano mancate aggressività trame rapide dalla metà campo in poi. Contro il Sassuolo abbiamo rivisto tutto questo. L’ingresso di Mertens ha fatto la differenza, soprattutto nel finale il Napoli ha avuto diverse occasioni. Bisogna ritrovare la forza di ingaggiare e vincere duelli nell’uno contro uno. La svolta può davverol’immagine di Callejon issato dai compagni sotto la curva dei tifosi.” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Matteo Marani: “Ho visto una reazione importante del Napoli” Oppini: “Se Sarri fallirà, chi l’ha scelto ...

