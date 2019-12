“L’Amica geniale 2” | evento speciale nelle sale 27-28-29 gennaio

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Arrivano al cinema in anteprima esclusiva comesolo il 27, 28 e 29(elenco dellea breve su www.nexodigital.it) i primi due episodi della nuova stagione de "L Amica. Storia del nuovo cognome", la serie di Saverio Costanzo, tratta dal best seller di Elena Ferrante, edito da Edizioni E/O, in onda su Rai1 dal 10 febbraio. Un appuntamento unico per far vivere ai fan in anteprima sul grande schermo e condividere con tutti gli altri appassionati i nuovi episodi della saga che ha conquistato oltre dieci milioni di lettori in tutto il mondo. Gli eventi del secondo libro de L'Amicariprendono esattamente dal punto in cui è terminata la prima stagione. Lila (Gaia Girace) ed Elena (Margherita Mazzucco) hanno sedici anni e si sentono in un vicolo cieco. Lila si è appena sposata ma, nell assumere il cognome del marito, ha l impressione di aver perso sé ...

