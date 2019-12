Lamberto Sposini ride con Cesara Buonamici | la foto su Instagram che emoziona

Leggi la notizia su dilei

(Di lunedì 23 dicembre 2019)consu, fra commozione e nostalgia. Il giornalista è assente dal piccolo schermo dal lontano 2011, ma continua ad essere molto attivo sudove posta spesso aggiornamenti sulla sua vita. L’ultima immagine mostracheinsieme a una delle sue più care amiche. Si tratta di, con cui in passato ha lavorato al Tg5. Nonostante la malattia e l’addio al piccolo schermo, i due sono comunque rimasti amici e il loro legame è più forte che mai. Lo dimostra lapostata suin cui, complici, ridono e si stringono la mano. Un’atmosfera rilassata e un incontro avvenuto, probabilmente, per farsi gli auguri di Natale. Era il 29 aprile 2011 quando la vita dicambiò per sempre. Nel corso di una puntata de La vita in Diretta, programma che conduceva con Mara Venier, venne colpito da ...

zazoomnews : Lamberto Sposini ride con Cesara Bonamici: la foto su Instagram che emoziona - #Lamberto #Sposini #Cesara… - NicolaTenerelli : RT @_DAGOSPIA_: LAMBERTO SPOSINI POSTA UNA FOTO CON L’AMICA ED EX COLLEGA CESARA BUONAMICI - infoitcultura : Lamberto Sposini, la foto su Instagram con Cesara Buonamici commuove i fan -