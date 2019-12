Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Un anno fa, in queste giornate, commentavo le dichiarazioni di Matteo Salvini che diceva che la sua fosse una manovra di un governo con le palle. Ma il tempo ci ha dimostrato che quel Salvini antisistema fosse soltanto un pallido democristiano anni ’80, con il desiderio di tirare a campare fino alle europee.Le palle sono quelle che Salvini ha raccontato da un anno a questa parte, passando per il Papeete in cui tra cubiste e mojito dichiarava di volere i pieni poteri. Ha staccato la spina al governo con l’ambizione di capitalizzare il consenso delle europee, per piazzare gli amici degli amici una volta arrivato di nuovo al governo con la lega e tutto il cucuzzaro.Senza un briciolo di visione per questo Paese. Forse, udite udite, dovremmo ringraziare Bossi che, seppur in maniera inaccettabile, al congresso della Lega Nord al posto di Salvini ha detto: “Mi sembra giusto ...

lucianonobili : Da una parte c'è #Salvini che sogna l'uscita dall'euro. Dall'altra una sinistra corbyniana che vuole l'alleanza co… - HuffPostItalia : L'alleanza Pd-M5s regge se c’è un’anima in cui un popolo si riconosce - CampioneOmaggio : @NotarangeloRino @kiara86769608 @carlakak @carmpllo Non sta con nessuno? Cosa ne è delle battaglie del #M5S dall'al… -