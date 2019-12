L’Agente di Boga spiega | «Al Napoli interessa ma tutto dipende dal Sassuolo»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) L’agente di Jeremieha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del futuro dell’attaccante delchealL’agente di Jeremieha parlato sulle frequenze di Radio Kiss Kiss del futuro dell’attaccante delcheal– «Ho parlato colin passato e mi ha confermato l’interesse, ma siamo rimasti a questa chiacchierata di un paio di anni fa. Operazione a gennaio?dal. Nelle idee di Jeremie ilè un top club, non disdegnerebbe un passaggio al club azzurro». Leggi su Calcionews24.com

