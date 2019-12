Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 dicembre 2019) A Radio Kiss Kissè intervenuto Daniel, fratello-agente dell’esterno del Sassuolo il cui nome è stato accostato al mercato del. “Jeremie è destro, per cui quando gioca a sinistra può rientrare e calciare. Ma può giocare indifferentemente su entrambe le fasce. Contro la Juve, ad esempio, ha giocato a destra. Jeremie è bravo nel dribbling e riesce ad esprimere le sue qualità su entrambe le corsie”. Su un incontro con Giuntoli o De Laurentiis: “Non ho avuto modo. Hocolin passato e mi ha confermato l’interesse, ma siamo rimasti a questa chiacchierata di undifa. Operazione a gennaio?dal Sassuolo. Se anche il calciatore fosse d’accordo e il Sassuolo non trovasse l’accordo colè chiaro che l’affare non andrebbe in porto. Nelle idee di Jeremie ilè un top club, non ...

napolista : L’agente di Boga: “Con il Napoli ho parlato un paio di anni fa. Dipende dal Sassuolo” A Radio Kiss Kiss: “Jeremie n… - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ??Secondo @NicoSchira il #Napoli alza il pressing per Jeremie #Boga. L’esterno offensivo del #Sassuolo è la prima scelta p… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ??Secondo @NicoSchira il #Napoli alza il pressing per Jeremie #Boga. L’esterno offensivo del #Sassuolo è la prima scelta p… -