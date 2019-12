La vera storia di Ann Hodges | l' unica persona colpita da meteorite

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Francesca Galici Solo unaal mondo è statada un: Annaveva 36 anni quando un frammento spaziale bucò il tetto della casa nella quale stava riposando per colpirla su un fianco Può succedere di essere colpiti da un? Gli statistici direbbero che si tratta di un'evenienza altamente improbabile ma non impossibile. In epoche documentate, infatti, esiste solo un caso di unache ha vissuto questa esperienza e che, per fortuna, è sopravvissuta per raccontarlo. Lei è Anne aveva 34 anni quando, il 30 novembre 1956, unsfondò il tetto della casa in Alabama nella quale si trovava, colpendola. Non esistono dati certi circa ulteriori casi come questo, il che rende la signoraal mondo. Il materiale spaziale che la colpì pesava circa 4 Kg ma arrivò a una velocità tale da sfondare letteralmente il tetto della ...

