La supercazzola della traslazione del post della Lega su Gesù che cita Gomorra

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Durante il congresso lampodi sabato sul profilo TwitterSalvini Premier (il movimento politico che prenderà ufficialmente ilvecchiaNord) sono comparsi alcuni strani tweet. Uno era il fotomontaggio diche tiene in mano il presepe con cui Salvini si era presentato sul palco dell’Hotel Da Vinci di Milano e la frase (tratta da) «e mo c’arripigliam tutt kill ke nuost» (la versione corretta sarebbe «’Mo ce ripigliamm’ tutt’ chell che è ‘o nuost’»).atori di traslatori di anomalie di tweet di Salvini Il tweet è stato cancellato dopo qualche ora dopo una lunga serie di commenti di critica e di polemica per la scelta abbastanza irrituale di utilizzare il presepe. Non che allanon piaccia il presepe, ma così, e addirittura utilizzando la frase tratta da un’opera di Roberto Saviano, ...

