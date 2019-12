La storia di Bethany | la cagnolina con il muso malformato cerca una famiglia

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Lacon ilunaHa fatto il giro del web nel Regno Unito ladi, unacon ildeformato ora alla ridi unache possa accoglierla. La piccola, 8 mesi, un incrocio tra un labrador e un pechinese, dopo essere stata salvata in Romania è stata portata e portata in Gran Bretagna e adottata da un rifugio per animali di Norwich, in Inghilterra, il “Safe Rescue For Dogs”. La volontaria che la sta curando, Zoe Casey, 46 anni, chiede che le persone si prendano cura dell’animale guardando oltre le sue malformazioni.può mangiare, bere, correre e giocare proprio come qualsiasi altro cucciolo. È l’unica tra i fratelli ad avere il difetto fisico ed è l’unica tra loro a non aver ancora trovato una casa accogliente, nonostante tutti i cagnolini siano arrivati insieme al rifugio. I ...

Maria89828556 : RT @paoloigna1: CHI SONO GLI ANIMALI? LA STORIA DELLA CAGNOLINA CON IL MUSO SFIGURATO CHE NESSUNO VUOLE ADOTTARE - bassarelli : RT @paoloigna1: CHI SONO GLI ANIMALI? LA STORIA DELLA CAGNOLINA CON IL MUSO SFIGURATO CHE NESSUNO VUOLE ADOTTARE - Yi_Benevolence : RT @paoloigna1: CHI SONO GLI ANIMALI? LA STORIA DELLA CAGNOLINA CON IL MUSO SFIGURATO CHE NESSUNO VUOLE ADOTTARE -