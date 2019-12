La Regina e Baby George cucinano insieme il pudding natalizio FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Uno tra i momenti più belli del Natale in famiglia è la preparazione dei dolci, ancor più se in compagnia di piccoli aiutanti. Quattro generazioni a lavoro In questo caso non stiamo parlando di una famiglia del tutto tradizionale, si tratta proprio della Royal Family. Chi l’avrebbe mai detto che avremmo visto i reali con le mani piene di farina, zucchero e uova? Eppure per i nipotini si fa questo e altro,aveva voglia di undavvero speciale e così se l’è fatto da solo! Quattro generazioni di regnanti inglesi: laElisabetta II, il principe Carlo, il principe William e il principinotutti divertiti e impegnati a mescolare gli ingredienti. Momenti da ricordare che sono statigrafati e postati su twitter da Buckingham Palace. La tradizione prima di tutto In realtà della preparazione si è occupato solo il ...

