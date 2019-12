La reazione di Blu quando la mamma umana lo rimprovera

Leggi la notizia su bigodino

(Di lunedì 23 dicembre 2019) I cani ormai sono diventati dei membri fondamentali nelle nostre famiglie e nessuno di noi, riesce più a farne a meno. Oggi, proprio per questo abbiamo deciso di parlarvi di una clip che è stata pubblicata sul web poche settimane fa e che è diventata virale. Il protagonista è un dolce husky chiamato Blu. La particolarità bellissima di questa razza, è proprio la loro pelliccia folta ed il colore penetrante dei loro occhi. Ogni persona che li guarda rimane incantato. Nessuno sa, che però, tutti loro hanno un carattere molto forte che non ama farsi sgridare o dare ordini, anche dai loro amici umani. Blu, infatti, è proprio come tutti gli altri della sua specie ela suatorna a casa e scopre il disastro che ha creato, non può sgridarlo, poiché lui non riesce a stare in silenzio. la Clipper riguarda proprio un giorno nel quale la donna, tornata a casa, apre la porta ...

Carlo213Ge : @IncalNero @blu_mirtillo @maurovanetti ARIDAIE?! E CHI LE HA DETTO DI PRENDERSELA CONTRO IL CAPO DEL PRIMO PARTITO?… -