La questione pensioni in Francia non è ancora risolta

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La partita sulla, in, non è. Emmanuel Macron ha provato a sedare gli animi con la rinuncia preventiva della sua da presidente, ma l’impressione è che le riunione frenetiche tra i sindacata e il governo possa portare, forse, solo a una parziale tregua per il periodo natalizio. Non tutti gli organi di categoria e non tutti i lavoratori che in essi si riconoscono concordano sul reale valore dell’avvicinamento tra le parti, continuando a tenere il servizio di trasporto pubblico francese attivo a singhiozzo. Non sono bastate le promesse di un trattamento parzialmente migliore ed una possibilità di rientrare soltanto in modo graduale all’interno del nuovo sistema: oltre il 40% dei ferrovieri francesi è deciso a portare avanti le proteste. Quali sono le condizioni speciali? A differenza dei normali lavoratori sia pubblici che privati, i ...

