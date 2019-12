L’A O R N “San Pio” ai vertici della formazione dei Cardiologi Ospedalieri Italiani

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Il Dott. Marino Scherillo, DirettoreUOCa Interventistica ed UTIC dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionaledi Benevento è stato nominato Segretario Generale Nazionale del Comitato Scientifico dell’Associazione Nazionale Medici(ANMCO). Il Dott. Scherillo, già Presidente Nazionale ANMCO, ha ricevuto questa prestigiosa nomina anche in relazione all’elevata attività assistenziale erogata dallaa da lui diretta, con oltre 2000 ricoveri all’anno e oltre 1500 procedure dia interventistica erogate, tra cui 200 interventi di angioplastica coronarica di emergenza-urgenza per i pazienti con infarto miocardico acuto, trasportati dal 118 nell’ambito del progetto Sannio Rete Infarto Miocardico. Anche per questo, la predetta UOC è inserita nella Rete Formativa degli Specializzandi ...

