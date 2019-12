La manovra in aula tra le proteste | scoppia  il caso Bellanova| Microtasse e Iva | le

L'Aula della Camera ha votato la fiducia posta sulla manovra : Con 334 voti favorevoli, 232 contrari e 4 astenuti, L'Aula della Camera ha votato la fiducia posta dal governo sulla manovra. In serata si terrà, dopo la riunione del Consiglio dei ministri, un vertice di maggioranza per sciogliere i 'nodi' che hanno portato all'approvazione 'salvo-intese' sabato scorso del decreto Milleproroghe. Secondo quanto si apprende da fonti di governo, la riunione servirà per trovare la sintesi sull norma ...

manovra - il governo pone la fiducia alla Camera : la discussione in Aula. La diretta : Il governo ha posto la fiducia alla Manovra anche alla Camera. La discussione in Aula per l’approvazione del Ddl 2305: la diretta. L'articolo Manovra, il governo pone la fiducia alla Camera: la discussione in Aula. La diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Al via nell’Aula della Camera l’esame della legge di bilancio. Rush finale per la manovra. Domani il voto e il via libera definitivo : Al via oggi nell’Aula della Camera l’esame della legge di bilancio 2020, già approvata dal Senato. La Commissione Bilancio ha approvato il testo senza nessuna modifica rispetto a quello approdato da Palazzo Madama. Al termine della discussione generale è probabile che il Governo ponga la questione di fiducia, con possibile voto finale già Domani, quando arriverà anche il via libera definitivo alla legge di Bilancio in seconda ...

manovra domani in Aula - respinte in commissione tutte le proposte di modifica dalle opposizioni : Poco piu' di mezz'ora. Tanto e' durata la seduta della commissione Bilancio della Camera che ha dato il mandato al relatore e respinto cosi' di fatto tutte le proposte di modifica presentate dalle opposizioni al testo della Manovra approvato dal Senato. La legge di bilancio e' all'ultimo miglio. Domattina alle 9,30 arrivera' nell'Aula della Camera, il via libera e' atteso - con la fiducia - per lunedi'. Il passaggio lampo nella sala del ...

manovra in aula alla Camera domenica 22 - l’ok entro Natale : Il ddl bilancio arriverà nell'aula della Camera per l'avvio della discussione generale domenica 22 dicembre, e le prime votazioni sono attese nel corso della giornata. È data per scontata l'apposizione della questione di fiducia, sul testo approvato lunedì 16 dicembre dal Senato, e la maggioranza punta al via libera definitivo al provvedimento prima di Natale. La commissione Bilancio di Montecitorio inizierà a lavorare al testo nella giornata di ...

manovra - bloccata la norma sulla cannabis. La Russa in Aula : “Drogato!” : In corso, nelle ultime ore, i lavori che precedono il voto di fiducia sulla legge di Bilancio: arriva il no alla normativa legata all’introduzione cannabis light da parte del Senato, ed è scontro in Aula. Nelle ultime ore l’Aula del Senato si è infiammata di polemiche e cori, che hanno visto protagonisti la maggioranza e […] L'articolo Manovra, bloccata la norma sulla cannabis. La Russa in Aula: “Drogato!” proviene ...

manovra : stop a norme su cannabis light - Tobin Tax e rinvio mercato energia. Lite in Aula : La presidente del Senato Casellati: le misure sono «inammissibili». Duro attacco della maggioranza, applausi per lei da Lega e Fratelli d’Italia

Ultime limature per la manovra. Il testo approda oggi al Senato. Il voto in Aula entro venerdì. Gualtieri : “Non è stato facile ma abbiamo saldato il conto del Papeete” : approda oggi, in commissione Bilancio al Senato, l’emendamento alla Manovra frutto dell’accordo raggiunto in maggioranza la scorsa settimana. L’ufficio di presidenza della commissione ha aggiornato i lavori, ipotizzando l’approdo in Aula del testo per giovedì 12 dicembre e, con la fiducia, di licenziarlo venerdì. Confermata quindi la volontà di approvare la legge di bilancio in due sole letture, blindandola a Palazzo Madama ed escludendo ...