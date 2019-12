La letterina alla Befana di Luciana Littizzetto | ironia su Marco Carta | Elisa Isoardi

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Meglio scrivereche a Babbo Natale per queste feste, ha spiegatonella puntata di Che tempo che fa in onda il 22 dicembre 2019. E così in compagnia di una bellissima Belen, ospite della puntata,ha deciso di leggere la sua letteraper esprimere qualche desiderio in vista anche del nuovo anno. E ovviamente non sono mancate le “prese in giro” le frecciate ironiche verso altri personaggi del mondo dello spettacolo. LA LETTERA DIDA CHE TEMPO CHE FA Inizia così la lettera di: “Cara, meravigliosa creatura che sei sola al mondo, siamo io e Belen che ti parliamo, due gemelle separatenascita. Io sono la versione prodotta in Cina. Se ci confondi io sono quellatua sinistra. Siamo tutte e due amiche di Maria. La conosci la De Filippa? Lei ...

chetempochefa : 'Cara Befana, meravigliosa creatura che sei sola al mondo. Siamo io e Belen che ti parliamo. Due gemelle separate a… - alinatede : RT @chetempochefa: 'Cara Befana, meravigliosa creatura che sei sola al mondo. Siamo io e Belen che ti parliamo. Due gemelle separate alla n… - coledoni : RT @chetempochefa: 'Cara Befana, meravigliosa creatura che sei sola al mondo. Siamo io e Belen che ti parliamo. Due gemelle separate alla n… -