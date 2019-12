La lettera di Autostrade al Governo | Vogliamo 23 miliardi di danni

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) È scontro totale traper l’Italia e il. Come riporta Repubblica, con unaformale spedita a Palazzo Chigi, al ministero dei Trasporti e al ministero dell’Economia la concessionaria dello Stato parla della risolvere autonomamente il contratto, ma con tutte le conseguenze del caso. Scrive Repubblica: Risarcimento del 100 per cento del valore della concessione (23di euro) in ragione dei “molteplici diritti e principi sanciti dalla Costituzione e dal diritto comunitario, incluso il rispetto del principio di affidamento e a tutela del patrimonio della Società e di tutti gli stakeholders”, si legge nel testo spedito al.Laufficiale segue il durissimo comunicato stampa di ieri sera, in seguito a una norma inserita dall’esecutivo nel decreto Milleproroghe che dà la ...

