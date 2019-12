La Lazio alza la Supercoppa e il titolo vola in Borsa

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ieri laha sconfitto la Juventus per 3-1 e si è aggiudicata laitaliana. E’ stata la seconda volta nel giro di pochi giorni che la squadra di Inzaghi ha battuto quella di Sarri. Stesso risultato in entrambe le occasioni. Un successo importantissimo, che porta al club biancoceleste il primo trofeo della stagione e anche un rialzo in. Ilha subito un balzo del 5,2% arrivando a 1,44 euro (capitalizzazione di mercato a 98,22 milioni di euro). E’ una crescita percentuale simile a quella registrata dopo la vittoria sulla Juventus in campionato, quando ildellaguadagnò circa il 6% in apertura di seduta e arrivò a toccare 1,3840 euro per azione. Ildella Juventus, invece, ha ceduto l’1,3% a 1,27 euro il giorno dopo la sconfitta (capitalizzazione di mercato a 1,69 miliardi di euro). Dopo la sconfitta in campionato, i bianconeri ...

