La geopolitica della Brexit

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La, sancita da un voto di massa per i Tory di Boris Johnson, sarà la grande svoltadell’Europa, obtorto collo, e dello stesso Regno Unito. La scelta di tenere il referendum, presa dal premier Cameron nel giugno 2016, già mostrava, in effetti, cosa sarebbe successo. Cameron pensava che il referendum avrebbe tacitato, con una sonora sconfitta, l’aladei Tories, ma ciò, come è noto, non è accaduto. Il premier Tory britannico, infatti, non aveva raggiunto i suoi obiettivi con le trattative a Bruxelles di quello stesso anno. Certo, David Cameron pensava, come abbiamo detto, di dare un contentino alla minoranza dei Tories favorevole alla, ma il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Mettiamo da parte le tradizionali spiegazioni sui motivirottura tra Regno Unito e UE: non si tratta di mantenere il dominiovecchia Anglia sui territori ...

