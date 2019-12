La Francia scopre di avere un debito pubblico alle stelle

Leggi la notizia su it.insideover

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Lanell’ultimo trimestre del 2019 supererà la soglia psicologica del 100% delrelazionato al Pil del Paese. Mentre il ministero dell’Economia assicura che tale dato è statico e raffigura i saldi francesi al 31 dicembre, il senatore dell’opposizione Bruno Retailleau è preoccupato per la “deriva pericolosa” dei conti della. Una pura questione di calcolo Sempre secondo quanto espresso dai portavoce del ministero francese, ilreale si attesta al di sotto del dato rilevato, in virtù dell’annuale ridiscussione dei prestiti e dei titoli di stato. Il saldo al 31 dicembre soffre del pagamento delle cedole, mentre i rinnovi ancora non sono stati portati a compimento. Sebbene l’osservazione sia corretta, è doveroso sottolineare come ogni anno tale dato incrementi, in netta controtendenza rispettovolontà ...

