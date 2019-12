La foto di Natale di Fedez e Chiara Ferragni | il dettaglio non sfugge

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019)hanno condiviso con i fan un classico scatto natalizio in posa difronte all’albero di. Ai fan della coppia non è sfuggito però unnel tenero scatto di famiglia, e non hanno fatto a meno di farglielo notare.: ladiCome ogni annohanno condiviso con i fan un tenero scatto a tema natalizio: con loro ovviamente anche il cane Matilda e il loro piccolo Leone, seduti insieme a loro difronte all’albero di. “L’hanno scorso eravate più sorridenti”, hanno fatto notare in tanti alla coppia, specialmente perchénon ha mancato di condividere proprio lo scatto “incriminato”, ovvero quello di2018. Visualizza questo post su Instagram Christmas 2019 vs. Christmas 2018 ❤️ The Ferragnez family wishes you the best days with your ...

LegaSalvini : Sta facendo il giro della rete questa 'bellissima' foto che in molti ci hanno segnalato... Complimenti alla signor… - Inter : ?? | FESTA Le parole di Antonello e Marotta, musica e show di luci: è il Natale del Settore Giovanile nerazzurro ??… - Inter : ?? | MAGIC Tutte le foto della magica serata nerazzurra ?? -