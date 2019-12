La foto di Chiara Ferragni e Fedez nella vasca da bagno

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ladida, i fan si chiedono: “Chi c’era dietro l’obiettivo?” In vacanza sulle Dolomiti,hanno realizzato unache li ritrae senza vestitidadell’hotel dove stanno trascorrendo le loro ferie. Tuttavia, l’immagine, pubblicata sul profilo Instagram di entrambi, ha suscitato più di un interrogativo ai follower della coppia. In molti, infatti, si sono chiesti chi ci fosse dietro l’obiettivo della camera. Anche perché aguzzando la vista si può intravedere nel riflesso dello specchio posto in fondo alla camera, la sagoma di un uomo che sta scattando la. A svelare l’arcano, in realtà, è stata la stessa, la quale,didascalia della“incriminata” ha scritto: “Pensa al massaggiatore che ha dovuto scattare ...

