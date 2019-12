La fidanzata di dj Fabo | Avremo festeggiato insieme la sentenza Credeva in questa

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) “Quello che posso dire è che Fabiano oggi,a me, avrebbeperché è una battaglia in cuifin dall’inizio. È una battaglia per la libertà di tutti”. Lo ha detto Valeria Imbrugno, ladi Fabiano Antoniani, dopo ladi assoluzione di Marco Cappato dall’accusa di aiuto al suicidio per aver aiutato dja morire in Svizzera nel 2017.La corte d’Assiste di Milano ha infatti assolto Cappato con la formula “perché il fatto non sussiste”. Applausi, in aula, dopo la lettura della.Leggi anche... "Il fatto non sussiste". Assolto Cappato sul caso di Dj

