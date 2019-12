La destra nazionalista sfiora il ballottaggio in Croazia

Leggi la notizia su it.insideover

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il primo turno delle elezioni presidenziali croate, svoltesi nella giornata di domenica, si è concluso con una conferma ed una sorpresa. I due esponenti dei più importanti partiti del Paese, Zoran Milanovic per il Partito Socialdemocratico ed il Capo di Stato uscente Kolinda Grabar-Kitarovic per l’Unione Democratica Croata (Hdz, centro), hanno infatti raggiunto, come previsto, iled il candidato progressista è riuscito a piazzarsi al primo posto con il 29,91 per cento dei consensi contro il 26,98 per cento dei voti raccolti dalla Grabar-Kitarovic. La vera sorpresa, però, è Miroslav Skoro, ex cantante folk e candidato indipendente appoggiato dall’ultracroata, che è riuscito a conseguire il 24,75 per cento dei suffragi e che è riuscito are il. I sondaggi condotti prima del voto, in realtà, ritenevano che Skoro potesse piazzarsi al ...

