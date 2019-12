La corsa spaziale della Difesa italiana (Di lunedì 23 dicembre 2019) Donald Trump ha recentemente inaugurato le Space Forces come nuova branca dell’apparato militare a stelle e strisce, accelerando la propensione di Washington a cercare anche oltre l’atmosfera terrestre una posizione strategica di forza. La Nato, in previsione, si è adeguata e non ha esitato, al suo più recente summit, ad inserire nella sua dottrina lo spazio come quinto dominio in cui esercitare la Difesa comune. Ora starà ai singoli Paesi sviluppare strategie di lungo corso in grado di trasformare le ambizioni spaziali in programmi ben delineati di ricerca e produzione industriale. Dal settore dei satelliti alla strumentazione per l’esplorazione del cosmo quella della tecnologia spaziale è una branca ad estremo tasso di complessità, in cui però il nostro Paese può farsi sentire con voce autorevole. Grazie a un consolidato know-how, alla presenza di un capitale umano ...

Leggi la notizia su it.insideover

corsa spaziale Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : corsa spaziale