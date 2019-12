La coppia che scoppia | Miley Cyrus e Cody Simpson si sono lasciati… o forse no

Leggi la notizia su trendit

(Di lunedì 23 dicembre 2019)e il periodo natalizio non vanno di certo d’accordo. La povera ragazza sembra non trovare mai pace. Pare infatti che a distanza di solo un anno dal suo matrimonio, tra l’altro già naufragato, l’ex ragazzina della porta accanto abbia visto andare alla deriva anche la sua ultima relazione. La vita sentimentale della star made in USA è più turbolenta di un volo che attraversa un ciclone. Ricapitolando:lo scorso Natale, con una cerimonia segretissima, ha sposato l’attore Liam Hemsworth. I due freschi sposi nondurati nemmeno fino alle vacanze estive tanto che lei è volata in Italia per trascorre una settimana di passione con Kaitlynn Carter. Tutto questo però, già troppo da reggere per i veri romanticoni, non è stato abbastanza per la cantante che con l’arrivo dell’autunno ha deciso di cambiare ancora partner. Nuovo amore perCon ...

