Kia Niro | il nuovo restyling del crossover tre volte elettrico

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Sono più di 270mila le unità vendute di Kiadal 2016, di cui 100mila in Europa. Una popolarità che il design centre Kia in California e a Namyang vuole accrescere attraverso un attentodel suo: design esterno rinnovato, interni più raffinati, dotazioni più ricche. Il designche fa tendenza Ildesign della C-Suv Kia allinea stilisticamente le versioni Hybrid e Plug-In Hybrid alla versione e-. È il primocompletamenteprodotto da Kia. Arriverà in Italia nel corso del 2020. Unconservativo che mantiene il caratteristico frontale Tiger Nose, ispirato alla forma del naso della tigre. L’impronta stilistica più incisiva parte dai nuovi paraurti anteriori. Qui, sono state inserite le luci diurne a LED caratterizzate dall’esclusivo layout a doppia freccia. Si replica nel posteriore con il paraurti che include lo ...

