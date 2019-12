Khashoggi | l’Arabia Saudita condanna a morte 5 persone Rilasciato il consigliere del

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019) L’Arabiamanderà acinqueper l’omicidio del giornalista Jamal, editorialista del Washington Post scomparso il 2 ottobre 2018. Lo ha annunciato la procura di Riad, spiegando che altre tresono statete a 24 anni di carcere per aver cercato di “insabbiare il crimine”. Secondo diverse fonti d’intelligence, il giornalista è stato fatto a pezzi dopo essere entrato nel consolato del suo Paese a Istanbul per ritirare alcuni documenti per le sue nozze e i suoi resti non sono mai stati ritrovati. La procura ha anche disposto il rilascio di Saud al-Qahtani,del principe ereditario Mohammed bin Salmam, escludendo quindi eventuali responsabilità di quest’ultimo. Al-Qahtani, ex responsabile per la comunicazione sui social media del principe, resta però indagato per l’omicidio. Secondo l’indagine indipendente condotta da ...

