Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il 2020 sarà un anno «molto importante» per. Il duca e la duchessa di Cambridge, entrambi 37 anni, avrebbero cosìdi «rompere il protocollo» e di«un» durante il periodo natalizio, in vista di quel che sarà.Il commentatore reale Omid Scobie ne è convinto: «Aspettatevi annunci reali durante le vacanze», ha fatto sapere nel corso del suo poadcast su ABC. Del resto, si tratta del periodo ideale: «È una decisione intelligente, perché si tratta di un momento tranquillo dell’anno. È unmomento per annunciare nuove cose».Un quarto figlio nell’aria? Un nuovo tour all’estero? Una nuova iniziativa benefica? Non è ancora dato saperlo. Quel che certo è che il prossimo anno sarà fondamentale per. E il giorno di Natale, lei e il marito potrebbero portare anche George, 6 anni, e Charlotte, 4, alla messa a Sandringham con la ...

zazoomblog : Kate Middleton e William hanno intenzione di fare «un grande annuncio» - #Middleton #William #hanno #intenzione - SaCe86 : I «regali regali», quando l'ispirazione arriva dalla Royal Family - bioesteticaonl1 : Kate Middleton e William hanno intenzione di fare «un grande annuncio» #bioesteticaonline #news #estetica… -