Kate Middleton è incinta? L’addetto stampa rivela | “Grande annuncio a Natale”

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Secondo quanto riferito da fonti ufficiali sembrerebbe chee il Principe William si preparino a dare un grandeproprio nel giorno di Natale. Benché l’addettodella Royal Family sia rimasto vago sulla natura delle novità che riguardano i Duchi di Cambridge; ormai l’ipotesi che si tratti di una quarta gravidanza per la Duchessa pare essere in assoluto quella più diffusa. Gli esperti della Famiglia Reale britannica ritengono infatti che le festività natalizie, potrebbero essere un momento opportuno per annunciare una novità che potrebbe sconvolgere l’equilibrio della Royal Family. Nelle ultime settimane le voci suWilliam e il Principe William sono state molteplici. Pare sia proprio arrivato il momento di mettere al corrente i sudditi su qualcosa di estremamente importante.e il Principe William: l’importante ...

