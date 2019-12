Juventus, nuvolo allarme: tegola Bentancur, ecco cosa potrebbe accadere! (Di lunedì 23 dicembre 2019) Bentancur Juventus- Amara sconfitta in Supercoppa e ora spazio al meritato riposo e alle prime considerazioni di metà stagione. La Juve convince, ma solo a metà, specie per quel che riguarda l’allarme difensivo. Una difesa ballerina che continua a far acqua da tutte le parti: 1 gol di media al passivo e un assetto tattico dal punto interrogativo. Occhio anche alla possibile grana Bentancur, il quale potrebbe incappare in due giornare di squalifica dopo il cartellino rosso rimediato nella finale di Supercoppa contro la Lazio. Bentancur Juventus, espulsione e proteste: rischia due giornate Come accennato, l’espulsione rimediata da Bentancur potrebbe costringere il centrocampista uruguaiano ad alzare bandiera bianca in vista delle prossime due giornate di campionato. Leggi anche: Sarri Juventus, il tecnico giustifica il ko con la Lazio: i motivi Proteste veementi e muso contro ...

Leggi la notizia su juvedipendenza

Juventus nuvolo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Juventus nuvolo