Juventus Lazio | Milinkovic-Savic è fondamentale nelle sponde

Il lancio per Milinković è sempre una scorciatoia preziosissima per la Lazio. Il serbo è fenomenale nei duelli aerei. La Lazio ha palleggiato bene anche dal basso contro la Juventus, i bianconeri hanno avuto diverse difficoltà nella pressione. Quando però mancavano soluzioni di passaggio sul corto, i biancocelesti hanno come al solito giocato sul lungo, con tanti lanci e verticalizzazioni. Soprattutto per Milinković, il quale ha vinto quasi tutti i duelli aerei. Un esempio nella slide sopra. Lancio da dietro per il serbo, con Immobile e Correa vicinissimi a lui per approfittare delle seconde palle. Una scorciatoia tattica preziosissima per risalire il campo e che trova lunghi gli avversari, soprattutto quando questi tentano di pressare in avanti.

