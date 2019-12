Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Seconda sconfitta in poco più di una settimana per la. Fatto raro, negli ultimi anni, da queste parti. Altro 3-1 subito dai bianconeri per mano della Lazio di Simone Inzaghi, che alza al cielo la Super Coppa Italiana dopo aver battuto Bonucci e compagni in. La compagine di Maurizio Sarri è parsa fragile agli occhi di tanti. Anche dell’agente Alessio Sundas, che ha praticamente inferto unaabbastanza forte nel giudizio sui piemontesi: “Complimenti ai biancocelesti – dice – che hanno meritato questa bella vittoria. Inzaghi ricorda molto Eriksson, anche se il tecnico svedese ha più personalità per gestire la sua squadra ad alti livelli per tutto l’anno. Comunque ilsembraal, se la dirigenza non interviene sul mercato in maniera massiccia, è a rischio anche ilcon il cammino in Champions ...

tancredipalmeri : L'Ottavo con il Lione permette alla Juventus di concentrarsi sul campionato e strappare prima che arrivino i Quarti… - CalcioWeb : #Juventus, arriva la sentenza: 'Il dominio bianconero è ormai al tramonto, campionato a rischio' - - matteowanted : cmq che #LapoElkann dica 'VERGONGATI' alla #juventus è come se il bue dice cornuto all asino! da che pulpito arriva… -