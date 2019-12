Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Andrea Conti Dj, canta, suona e suona di tutto: la chitarra, il pianoforte, le tastiere, il basso e l’ukulele, sognando il cinema.è il protagonista della nostra rubrica "Figli d'arte", una ne pensa e cento ne fa. Un po' come ilche ha segnato la storia della musica italiana dalla radio alla discografia.presenta, imita, fa musica e radio, in onda su RDS Next. Il figlio d'arte condurrà su DeAKids il nuovo programma “Ready Music Play!” dal 16 dicembre ogni lunedì alle 20.25 e per l’occasione ha ricantato in versione social la celebre hit “Gioca Joeur”, lanciata dal, più di 38 anni fa, nel febbraio del 1981. Tuoè un vulcano in piena, che consigli ti ha dato per la tua carriera? “Di lui ho sempre ammirato, in tutti questi anni, l'approccio al lavoro. Lo stimo molto per come lui sposa il ...

IlContiAndrea : Dj, canta, suona e suona di tutto: la chitarra, il pianoforte, le tastiere, il basso e l’ukulele, sognando il cinem… - Italia_Notizie : Jody Cecchetto: 'Mio padre Claudio mosso da passione, non dai soldi' - GPasqui : RT @FQMagazineit: Claudio Cecchetto, il figlio Jody si racconta a FQMagazine: “Così ho rifatto il suo Gioca Jouer per le nuove generazioni”… -