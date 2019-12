Jimi Hendrix | Merry Christmas Medley|Needle

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Quale artista non ha mai fatto un disco dove ha interpretato canzoni di Natale? Quasi tutti. Persino, anche se questa è da considerarsi una jam divertente fatta sotto Natale nel 1969, mentreprovava in studio con Buddy Miles e Billy Cox per il concerto che avrebbero fatto a capodanno al Fillmore East di New York. Quell’evento diventerà poi il disco live della Band of Gypsys. Mentree i suoi nuovi compagni di palco stavano provando al Baggy’s Studio a New York la spettacolare “Machine Gun”, un brano che denunciava ancora una volta i crimini della guerra che gli USA facevano in Vietnam, hanno fatto una pausa rilassandosi con un medley natalizio che comprende “Little Drummer Boy”, “Silent Night” e “Auld Lang Syne”. Forsepensava di farla durante il concerto al Fillmore. Oggi quel divertimento è diventato un picture disc limited edition pubblicato per il ...

