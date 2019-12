Jerome Boateng shock | il difensore del Bayern Monaco sarà processato | le accuse sono

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ildelper violenza domestica, lo ha annunciato oggi un portavoce del tribunale cittadino bavarese, confermando le segnalazioni di diversi media tedeschi. Il tribunale ha deciso di processare il 31enne tedesco internazionale con l’accusa di “lesioni fisiche intenzionali di lieve entità”, ha dichiarato il portavoce Klaus-Peter Jungst. Il tribunale, tuttavia, si è rifiutato di accusarlo di “gravi danni fisici”, come l’accusa aveva sostenuto.è stato accusato di aggressione dalla sua ex partner, con la quale ha avuto una relazione di 10 anni e due figli. Le lesioni fisiche ai danni dell’ex compagna sarebbero avvenute in due circostanze: nell’autunno del 2018 e nel febbraio del 2019. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di ...

CalcioWeb : #JeromeBoateng shock, il difensore a processo ?? accuse pesantissime per il calciatore del #BayernMonaco ?? - -