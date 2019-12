Jasmine Cristallo contro Matteo Salvini | “Abominevole”

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La coordinatrice delle sardine calabresi,, è stata ospite della puntata di Otto e Mezzo con Lilli Gruber e non ha perso occasione di attaccare l’ex ministroproprio per il suo operato al Viminale: “Abominevole” lo ha definito riferendosi alla vicenda della nave Gregoretti. Il leader del Carroccio, però, non ha perso tempo e ha ripostato il video dell’intervento televisivo: “Le sardine escono allo scoperto“. Gli utenti social si sono quindi nettamente divisi tra chi prende le difese dellae chi invece sta dalla parte diIl video ripostato daè stato sì una risposta all’attacco subito ma anche l’occasione per riaccendere la polemica. La provocazione è stata infatti colta dallache è subito tornata all’attacco: “Da oggi ho ...

