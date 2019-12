Istruzione | “Bussetti restituisca 24 mila euro”

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) L’ex ministro dell’leghista Marco Bussetti è finito al centro della bufera sui rimborsi. Un’inchiesta di qualche mese fa aveva infatti evidenziato alcune richieste di rimborso anomale per viaggi e trasferte classificate come “impegni ministeriali“. Dietro tali impegni, infatti, sembravano nascondersi spostamenti personali, come è stato confermato dalla Corte dei Conti. Secondo quanto stabilito dai giudici, Bussetti dovrà restituire al ministero dell’24euro.: Bussetti nella bufera Il responsabile del monitoraggio dei flussi finanziari al ministero, a fine novembre aveva richiesto a Bussetti “chiarimenti sulla documentazione giustificativa per missioni effettuate dal mese di giugno 2018 a settembre 2019“. In particolare, al centro della contestazione ci sarebbero 44 missioni false sul totale delle 147 ...

