“Io | vittima di cyberbullismo e revenge porn | ora sono indagata per lo stesso reato

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 23 dicembre 2019) “Io,di, oraper lo: vogliono incastrarmi” “È assurdo, io non c’entro nulla. Qualcuno vuole farmi passare come l’artefice di tutto”. Ilaria Di Roberto è una ragazza di 29 anni che vive a Cori, un comune di circa 10mila abitanti in provincia di Latina. Negli scorsi mesi ha denunciato ripetutamente di essere statadi. Ha raccontato a giornali e trasmissioni televisive di essere statadi una “cybersetta” che l’avrebbe obbligata a tatuarsi il suo marchio e a firmare una cambiale da 40mila euro. Lo scorso 6 novembre però in questa brutta storia è arrivato un colpo di scena: la polizia postale ha perquisito la casa dove Ilaria vive con la madre e la sorella, perché la giovane èper loche aveva raccontato di ...

SoniaLaVera : RT @IlPrimatoN: La realtà dietro l' 'aggressione' era un'altra... - SoniaLaVera : “Io, magrebino, vittima di aggressione razzista”. Ma si era inventato tutto - Politicks13 : @AhiMaria1 @Antonie62537279 @GiuseppePalma78 @pbecchi Sono padana per quello ho difficoltà a scrivere in Italiano!… -