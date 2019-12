Inter | Vidal sibillino | «Il mio futuro? Vedremo dopo le vacanze»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Arturoha parlato del suoappena sbarcato in Cile, dove passerà lenatalizie con la sua famiglia Arturoha parlato del suouna volta sbarcato in Cile dove trascorrerà lenatalizie con tutta la famiglia. Queste le parole del centrocampista del Barcellona riportate da Sportmediaset.– «Il mio? Io non ci penso, ancor meno in questi giorni di vacanza. Se ne occupa il mio procuratore, ma io sono tranquillo e felice a Barcellona. Quando torno». BARCELLONA – «Sono vicino ai 100 gol e sono molto soddisfatto. Il mio ruolo a Barcellona? Non sono io che decido se giocare o no, lo fa l’allenatore, però la gente vede e questo mi permette di rimanere tranquillo. Continuerò a sfruttare ogni opportunità e a giocare, che è la cosa che più mi piace. Spero di alzare i trofei che ci attendono» Leggi su Calcionews24.com

