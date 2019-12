Incredibile profezia si avvera | nel film “Ritorno al Futuro” il futuro rivelato

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Sembra impossibile ma non sono solamente i grandi profeti del passato a raccontarci cosa accadrà nel nostro. Negli ultimi anni si è dedicato largo spazio alle profezie annunciate neio nelle serie tv che darebbero delle notizie sul nostro. Molto famose sono per esempio le rivelazioni dei Simpson, come quelle riguardanti il presidente Trump o le gare atletiche. Sapete che anche nel“Ritorno alII” è presente unache si èta? Scopriamo insieme quale. Larivelata Nel“Ritorno alII” è stata inserita unache si èta con un solo anno di ritardo. Questo, forse tra i più acclamati della storia di Hollywood, ha sempre affascinato il pubblico per il suo tema. Chi non vorrebbe andare nelo nel passato e poter sistemare la propria vita? Poco importa poi che nel mentre i due ...

eugenia10077349 : IDA MAGLI E LA SUA INCREDIBILE PROFEZIA SULL'UNIONE EUROPEA - Fauntleroy1988 : Incredibile. Finalmente su canale 5 un programma di cultura. Inizio a credere nella profezia dei Maya. - bellalilli16 : RT @LuciaRosaCorti: L'incredibile profezia di Padre Pio sul Trionfo del Cuore Immacolato di ... -