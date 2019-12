Incidente Roma | i primi risultati dell’autopsia rivelano che le due ragazze non sono

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 23 dicembre 2019), l’autopsia: lenonstate investite da altre auto Gaia e Camilla, le dueuccise in unstradale avvenuto a Corso Francia, a, nella notte tra sabato 21 e domenica 22, nonstate investite da altre auto: a dirlodell’autopsia, che si è svolta lunedì 23 dicembre all’istituto di medicina legale de La Sapienza. Secondo quanto emerge dagli esami autoptici, le duemorte sul colpo per lo sfondamento della scatola cranica causato dall’impatto con l’auto guidata da Pietro Genovese (qui il suo profilo). Gaia e Camilla,investite e uccise a: la ricostruzione, cosa sappiamo finora Sul corpo delle giovani, inoltre,state trovate altre fratture, ma non segni di trascinamento, il che farebbe supporre che Gaia e Camilla non sarebbero state colpite da altre vetture ...

