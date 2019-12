Incidente Corso Francia | l’ultimo sms di Camilla Romagnoli alla mamma

Leggi la notizia su bigodino

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La tragedia che si è consumata sabato notte in, a Roma, ha colpito 3 famiglie: quella di, quella di Gaia e quella di Pietro Genovese, il ragazzo che le ha investite. La dinamica dell’è ancora tutta da chiarire. Quello che si sa è che due ragazze di 16 anni, non ci sono più e che, prima di essere travolta dal Suv del ventenne, aveva mandato un ultimo sms. Poco prima di essere travolta dRenault Koleos guidata da Pietro Genovese,aveva mandato un smsmadre. Sabato sera, 10 minuti dopo mezzanotte, la madre Cristina le aveva scritto un messaggio, preoccupata per l’orario: “Ma hai visto che ora è?”aveva subito risposto: “tranquilla, sto tornando”. La sedicenne ...

Carolina_LaSed : RT @SecolodItalia1: Incidente a Corso Francia, la sorella del ventenne alla guida: «È tutta colpa delle ragazze» - SecolodItalia1 : Incidente a Corso Francia, la sorella del ventenne alla guida: «È tutta colpa delle ragazze» - bizcommunityit : Roma, incidente Corso Francia, le lacrime di Pietro Genovese: «Sono passato con il verde, non le ho viste» -