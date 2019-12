Incidente a Roma | l'ultimo sms di Camilla alla mamma | "Sto tornando"

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Unsmsmadre, per rassicurarla: "Sto tornando a casa". Ma poco dopo,veniva investita in Corso Francia, a ridosso di Ponte Milvio, luogo di ritrovo dei giovani diNord. Insieme a lei, l’amica Gaia: entrambe le 16enni sono morte. Sono state travolte e sbalzate in aria per alcuni metri dal suv guidato dal ventenne Pietro Genovese, figlio del regista Paolo. “Non le ho viste, sono passato con il verde”, ha spiegato il giovane, sotto choc, come scrive il Messaggero. Il ragazzo, portato in ospedale dopo lo schianto, sarebbe risultato positivo agli accertamenti alcolemici e tossicologici ed è ora indagato per omicidio stradale. L'sms diTutto è successo in pochi istanti, sabato notte:gnoli e Gaia Von Freymann si trovavano nella famosa zona dell Capitale quando, dopo la mezzanotte, sono state centrate dal suv mentre attraversavano ...

