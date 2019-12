“InCanto di Natale” | concerto del tenore Zanfardino spostato al 5 gennaio

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Il Grandi Santo Stefano “Christmas in Love”, con ilDanielee l’ensamble “Paul Hindemith”, direttore musicale Egidio Napolitano, in programma il 26 dicembre prossimo, è statoal 52020, sempre con inizio alle ore 18 e sempre presso il teatro San Vittorino di Benevento. Lo ‘slittamento’ si è reso necessario all’indomani della nuova data decisa – in accordo con l’amministrazione comunale alla luce delle pessime condizioni atmosferiche degli ultimi giorni – per la rappresentazione del Presepe Vivente che si terrà proprio il 26 dicembre – inizio ore 18.30 – presso l’area archeologica dell’Arco del Sacramento. La concomitanza di data e orario tra Presepe eha determinato la nuova data di “Christmas in Love” del 5. L'articolo ...

