In Svezia hanno reinventato la fermata del bus

Leggi la notizia su wired

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Promuovere l’utilizzo dei mezzi pubblici in città è una delle soluzioni più efficaci per ridurre il numero di auto che circolano per le strade e, quindi, l’inquinamento ambientale, a maggior ragione in previsione della tendenza all’urbanizzazione, già in atto e destinata a crescere senza soste fino al 2050. In quest’ottica, lo studio di architettura olandese Rombout Frieling Lab ha creato The Station of Being, una pensilina degli autobus ridisegnata per trasformare la forzata attesa in una pausa rilassante. Ideato insieme all’Istituto di ricerca di Umeå, la città svedese dove sorge la stazione, e dove in inverno la temperatura scende fino a -40 gradi, l’area misura 18 x 5 metri e vede la presenza di diversi pod in legno che fungono da barriera per bloccare il freddo cui sarebbero costrette le persone in attesa del mezzo. Il tratto distintivo del progetto sono, però, il sistema di ...

OdorizziAlex : RT @MarcelloSanna7: @PeterSweden7 @OdorizziAlex Vi ammazzano, vi rapinano, vi picchiano vi stuprano mogli e figlie e LI MANTENETE ANCHE ? E… - MarcelloSanna7 : @PeterSweden7 @OdorizziAlex Vi ammazzano, vi rapinano, vi picchiano vi stuprano mogli e figlie e LI MANTENETE ANCHE… - ildodo12 : @Gondor18140506 @josedal65 E l’hanno anche contattato dall'Accademia di Svezia ma ha rifiutato per umiltà. Se c'è… -