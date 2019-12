In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Dicembre | L’intervista a Costa | “Meglio il Pd

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Dicembre : I Madamoni. Il summit tra forzisti e ’ndranghetisti sul Tav : L’inchiesta Il presunto boss a Torino: “Ho parlato del Tav con FI” ’Ndrangheta in Piemonte – I clan erano interessati ai lavori dell’Alta velocità in val di Susa. Così parlava Garcea: “I giudici li metterei su una barca e sparerei” di Andrea Giambartolomei Vivi a loro insaputa di Marco Travaglio Parafrasando il celebre telegramma di Mark Twain all’Associated Press che aveva pubblicato il suo necrologio, si può dire che la ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Dicembre : In Piemonte un voto costa 7 euro in Calabria 10 : Torino “Voti pagati 15 mila euro” Arrestato Roberto Rosso La Malapianta s’espande. L’assessore regionale del Piemonte accusato di voto di scambio politico- mafioso con due uomini legati alla ‘ndrangheta di Andrea Giambartolomei L’età della pietra di Marco Travaglio La rapida e vorticosa regressione del dibattito pubblico verso l’età della pietra, con tutto il rispetto per l’Uomo di Neanderthal, non è solo colpa dei social populisti e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Dicembre : : 334 arresti e Gratteri esulta: “Calabria come un Lego” Smontato il sistema politica-massoneria-’ndrangheta. Il magistrato: “Per una fuga di notizie abbiamo dovuto anticipare il blitz di 24 ore” di Lu. Mu. Secondo Matteo di Marco Travaglio E siamo a sei in meno di un mese. Con quella annunciata urbi et orbi l’altroieri, le cause civili scagliate dallo stalker di Rignano sull’Arno contro il Fatto e/o il sottoscritto dal 26 novembre a oggi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Dicembre : : La Casta raggiunge il quorum: pressing di Salvini per le firme Il referendum contro il taglio dei parlamentari chiesto dai 64 senatori necessari per convocarlo: la Lega spinge FI ad aderire per accelerare la crisi di Wanda Marra e Ilaria Proietti Poltrone & sofà di Marco Travaglio Fortuna che, oltreché sul “cazzaro verde”, abbiamo appena battuto Salvini in Tribunale anche sulle “pagliacciate razziste”, perché ormai cazzaro è un ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Dicembre : Ora la Casellati dà le pagelle ai giornalisti : Palazzo Madama Casellati brinda alla stampa ma solo se non parla di lei Distinguo – Gli auguri di Natale della presidente del Senato ai giornalisti: “La buona informazione è cosa diversa dal diritto di cronaca” di Paola Zanca No, il dibattito no! di Marco Travaglio Com’era naturale e prevedibile, appena si sono riunite per parlare di programmi, le Sardine hanno cominciato a discutere. E, come chiunque discuta, a dividersi. Nulla di ...

Titoli e aperture : la fiducia sulla manovra raccontata dai quotidiani in Edicola : Alla fine il governo incassa la fiducia sulla legge di Bilancio ma continuano a rimanere alte le tensioni e le frizioni nella compagine. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non ha fretta di aprire la fase della verifica di maggioranza chiesta dalle forze politiche e prende tempo. Nel frattempo, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, chiede un cambio di passo nell'azione del governo. Acceso scontro tra i 5 Stelle e la presidente del ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Dicembre : Migranti nell’Ue - Lamorgese batte Salvini 5 a 1 : I Migranti ricollocati in Ue moltiplicati per cinque Lamorgese meglio di Salvini: in quattro mesi 196 richiedenti asilo sbarcati in Italia sono andati altrove. In media 49 al mese contro 11 di Alessandro Mantovani Scilipeti di Marco Travaglio Ieri Libero, senza volerlo, ha reso un grande servigio all’informazione. Ha intervistato, l’uno accanto all’altro, i tre senatori eletti nei 5Stelle e passati alla Lega, sotto il titolo: “Ormai il ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Dicembre : Dietro l’Inciucione di Salvini c’è il patto con Renzi contro Conte : I due Matteo Le larghissime intese di Salvini anti-Conte le vuole anche Renzi Inciucione – Idea condivisa dai due leader: un esecutivo di unità nazionale per evitare il logoramento in attesa di elezioni anticipate di Wanda Marra Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio La Ruota della fortuna. “Renzi: ‘Non lascio, anzi raddoppio’” (Stampa, 1.12). Altro prestito, altra villa? Il serial killer. “La sinistra sta morendo, meglio votare” ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Dicembre : 2016 - la lista dei finanziatori di Open. Eravamo 23 amici all’Harry’s bar : Il caso Open Il giglio magico e i grandi donatori. Tutti al tavolo dell’Harry’s Bar Agli atti – La Finanza ha ricostruito la cena del gennaio 2016: renziani con manager e imprenditori, per lo più finanziatori della fondazione di Marco Lillo A Salvini chi ci pensa? di Marco Travaglio Siccome la politica è anche e soprattutto comunicazione, l’unica buona notizia dell’ultimo paio di mesi sono le piazze piene di sardine. Che saranno ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Dicembre : La Open s’ingrossa : “Così si vendevano leggi a chi pagava” : L’inchiesta “Appunti di Bianchi a Lotti per l’aiutone al gruppo Toto” Nuove carte – Il presidente di Open scriveva all’allora sottosegretario a Palazzo Chigi sulle misure attese dai concessionari autostradali di Valeria Pacelli Manette & marchette di Marco Travaglio Ieri i giornali erano troppo impegnati a magnificare il ridicolo discorso di Renzi in Senato per accorgersi della notizia di Salvini indagato per uso privato di 35 ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Dicembre : Subito all’opera i tre m5s passati alla lega : La grande pesca Sigarette, chiamate e cene. Così la lega “prende” M5S Grassi si presenta in mensa con la spilletta verde. E Urraro tenta il blitz sulla prescrizione di Luca De Carolis Aldo Renxi di Marco Travaglio Si pensava che il Premio Pinocchio della settimana fosse una questione tra Salvini (per le sue balle sul Mes) e i cosiddetti “dissidenti” 5Stelle passati o in procinto di passare alla lega (i Solgenitsin de noantri parlano di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Dicembre : Indagato Salvini. “Voli di stato a fini privati” : papeete volante Salvini è nei guai: Indagato per i voli sugli aerei di stato L’inchiesta – Abuso d’ufficio il reato contestato dalla Procura di Roma Le carte al Tribunale dei ministri, che è competente per le indagini di Valeria Pacelli Dite qualcosa di Marco Travaglio Noi, detestando il potere, non invidiamo nessun politico. Ma, tra i politici che non invidiamo, quello che invidiamo di meno è Luigi Di Maio. È vero che se l’è ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Dicembre : Lega - trovati i soldi “riciclati fino al 2018” : I 49 milioni Lega, operazioni sospette anche con Salvini in carica Per i pm di Genova, parte del denaro transitata e rientrata nelle casse per volantini mai stampati: oltre la truffa, ipotesi riciclaggio di Davide Milosa e Ferruccio Sansa Voglia di bavaglio di Marco Travaglio Per vent’anni, a mo’ di battuta, abbiamo scritto che B. avrebbe continuato a vincere anche da morto perché, dopo il berlusconismo con B., sarebbe arrivato il ...