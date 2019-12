In campo per la beneficenza con il torneo di minibasket “a Natale un canestro per”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il 27 dicembre scenderanno ini piccoli atleti dell’asd MAGIC TEAM’92 Benevento, insieme ai pari età della Pino Corvo Basket School di Battipaglia e all’Enjoy Basket Arzanese, in un triangolare dove a vincere sarà lae lo sport. Ilè rivolto alla categoria esordienti per i nati 2008/09. La particolarità di questodiè che ogni anno si svolgerà ponendo attenzione ad un tema differente. Quest’anno sarà presente l’associazione SAMBURU SMILE, che come riporta dal suo sito ufficiale (www.samburusmile.org) grazie alla pallamette inil suo progetto infatti: “Lo sport è il fulcro del progetto, che si pone come obiettivo primario quello di consentire l’accesso all’istruzione ai tantissimi bambini dei villaggi della zona di Samburu, fornendo loro strumenti e opportunità di riscatto per ...

